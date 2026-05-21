Declaración de la CTC: Enérgico apoyo a Raúl

La Central de Trabajadores de Cuba, los Sindicatos Nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), repudiamos enérgicamente la infame acusación del Departamento de Justicia contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana, hecha pública nada más y nada menos que en Miami, el cubil de la mafia anticubana, este 20 de mayo.

El fantasma del incidente del derribo de las dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, se enarbola otra vez para incitar al recrudecimiento de la escalada que lleva adelante la actual administración estadounidense contra el pueblo cubano, animada por los aullidos de la camada de innombrables legisladores cubano-americanos del sur de la Florida.

Para esos y otros cobardes personajes, la derrota de la Revolución en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, se ha convertido en una enfermiza obsesión que no repara en el sufrimiento que para los pueblos de Cuba y los Estados Unidos entraña una agresión militar directa promovida con esta despreciable e infame provocación.

Apoyamos de manera irrestricta la Declaración del Gobierno Revolucionario que recuerda las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel período ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización entre 1994 y 1996, en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense.

Está demostrado que la FAA, semanas antes del 24 de febrero de 1996, advirtió a las autoridades norteamericanas de entonces de que Cuba pudiera adoptar una enérgica y legítima respuesta ante los vuelos provocadores de Hermanos al Rescate, entre los cuales hay uno sobre La Habana, grabado para un programa del Canal 23, de Miami.

La CTC refrenda también que la respuesta de Cuba «constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad».

Raúl es Raúl. Y se ha ganado su liderazgo con la fidelidad a los principios revolucionarios desde el ataque al Cuartel Moncada, luego como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y finalmente al frente del Partido y el Gobierno en el período que le correspondió.

La indignación y el contundente repudio que suscita entre el pueblo y los trabajadores la canalla acusación contra él significa el apoyo irrestricto a la Revolución.

Convocamos a los trabajadores capitalinos y sus familiares a marchar hacia la Tribuna Antimperialista José Martí este viernes para reafirmar la decisión inconmovible de defender la Patria y su Revolución Socialista, ahora con mayor fuerza y firmeza, pues el General de Ejército Raúl Castro Ruz sigue con el pie en el estribo y con la convicción profunda: ¡Patria o Muerte! VENCEREMOS