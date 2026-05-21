Trabajadores matanceros reiteran apoyo a Raúl Castro

Trabajadores de la producción de bienes y prestación de los servicios en Matanzas ratificaron su contundente respaldo a Raúl Castro Ruz, en respuesta al gobierno de los Estados Unidos (EEUU) de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el Líder de la Revolución cubana.

En matutinos especiales antes de comenzar la jornada laboral, hombres y mujeres se reunieron para “denunciar la farsa de la administración de los EEUU”, y manifestar su apoyo al General del Ejército y su compromiso con la defensa de la Revolución y la Patria.

En varias entidades hoteleras y extrahoteleras del país tuvieron lugar los pequeños actos, donde leyeron la declaración oficial del Gobierno Revolucionario, luego de que ayer 20 de mayo se produjera tal inculpación del Departamento de Justicia de los EEUU.

En Varadero, principal destino cubano de sol y playa, se alzaron voces en las instalaciones Iberostar Bellas Costa, de la sociedad mercantil Cubanacán, en Villa Cuba y el Meliá Internacional, estas dos del grupo empresarial Gran Caribe, según el post en Facebook del Comité provincial de la CTC en Matanzas.

El pronunciamiento del gobierno de Cuba asegura que “los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público”.

El texto expresa, además, que la administración estadounidense desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto. Omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel período ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la citada organización entre 1994 y 1996, en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense.

“La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad”, manifiesta el documento.

Fotos: Tomadas del Facebook de la CTC.