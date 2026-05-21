Avanza cambio de matriz energética en las telecomunicaciones

UNIÓN DE REYES.-El centro de telecomunicaciones de este municipio avanza en el cambio de su matriz energética con la instalación de paneles solares, una iniciativa que permitirá fortalecer la estabilidad de los servicios de la ETECSA mediante el uso de fuentes renovables.

Según explicó Pablo Andrés Camaraza, jefe de la entidad, las irregularidades que actualmente perciben los usuarios en el servicio responden a las pruebas técnicas que se realizan como parte del proceso de instalación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema energético.

Al cierre de esta información, ya se encontraba instalada la mitad de la capacidad de carga prevista, y se espera que antes de la noche quede completada la totalidad del sistema planificado.

Camaraza señaló además que próximamente se ofrecerá información detallada sobre los beneficios que aportará la instalación de estos paneles solares, así como la organización de los horarios de los servicios durante esta nueva etapa.

Con este proyecto, Unión de Reyes se convertirá en el primer municipio de la provincia en garantizar la vitalidad de los servicios de Etecsa mediante el empleo de energías renovables, un paso significativo hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética en el sector de las telecomunicaciones.