Servicios Médicos en Matanzas recibe su honra

Por tercer año consecutivo, la Sucursal de Servicios Médicos Cubanos (SMC) en Matanzas acaba de recibir la bandera que la acredita como Vanguardia Nacional, la categoría superior de la emulación concebida para premiar excelentes desempeños económicos, sindicales y sociales.

En el acto donde recibieron tal honra, el colectivo fue reconocido con la medalla Jesús Menéndez, el alto estímulo concedido por Decreto Presidencial, en reverencia a una historia de consagración en la Salud dedicada a clientes internacionales.

“Este reconocimiento es el fruto de su entrega diaria, la disciplina y el esfuerzo colectivo. Que esta distinción sea el impulso para continuar sumando éxitos y consolidando el prestigio de la Salud”, expresó Leydis Fernández, secretaria general del Sindicato provincial de Trabajadores de la Salud.

Fernández ponderó el protagonismo de las secciones sindicales para alcanzar las metas y cualquier propósito, como lo hecho para satisfacer o acercarse a los planes de ingresos en divisas, dinero captado para invertir en la salud pública.

“Nos corresponde impulsar objetivos que favorezcan satisfacer los principales indicadores económicos y comerciales”, dijo la licenciada Mercedes García Maceiras, la experimentada secretaria general del buró sindical de la Sucursal, una de las más prestigiosas líderes de esta organización en Matanzas.

En el principal balneario cubano los viajeros foráneos pueden acceder a servicios de odontología, calidad de vida, estomatología, rayos X y también de hemodiálisis, exclusividad asistencial solo posible en este destino de sol y playa.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Leydis Fernández.