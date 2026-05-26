Asociación Cubana de Comunicadores Sociales apoya declaración del Gobierno revolucionario

La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales fiel a sus principios de defensa de la verdad, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo expresa su más firme apoyo a la declaración del Gobierno revolucionario ante la infame condena del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana y símbolo de resistencia frente a la agresión imperialista.

Es esta otra expresión de la constante guerra de los Estados Unidos para intentar socavar la confianza del pueblo cubano hacia Raúl, que ha entregado su vida a la constante construcción y perfeccionamiento de la obra de la Revolución.

Raúl Castro Ruz es un baluarte de la dignidad del pueblo de Cuba. Las recientes acusaciones emitidas forman parte de la prolongada estrategia de hostilidad contra esta noble nación.

La ACCS denuncia que tales señalamientos constituyen un intento más de manipulación mediática orientada a socavar la unidad de nuestro pueblo y la credibilidad de sus dirigentes. Frente a ello reafirmamos nuestro compromiso de difundir la verdad, desmontar las mentiras y fortalecer la conciencia revolucionaria.

Con la fuerza de la palabra, la actitud y la ética de los comunicadores sociales cubanos acompañamos a Raúl Castro Ruz en la defensa de su honor y de la obra colectiva de la Revolución y ratificamos que ningún ataque externo podrá quebrar la voluntad de un pueblo que ha sabido resistir y vencer durante seis décadas de injusto bloqueo y agresiones.

Aquí no se rinde nadie.