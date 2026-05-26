Asociación Cubana de Producción Animal reitera su posición ante campaña del gobierno estadounidense

“La Habana, 21 de Mayo de 2026”

“Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

Declaración de la Asociación Cubana de Produccion Animal, (ACPA)

La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), como parte de la Sociedad Civil Cubana, condena enérgicamente y rechaza la nueva patraña de la administración estadounidense contra Cuba, al acusar a nuestro General de Ejército y líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz, por el derribo el 24 de febrero de 1996 de las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, acción desarrollada en un verdadero ejercicio de soberanía y defensa de nuestro territorio nacional.

Con esta nueva campaña, tratan de confundir a la opinión pública estadounidense e internacional, con mentiras que nada tienen que ver con la política de nuestro gobierno revolucionario, tratan de justificar un agresión armada contra nuestro país y seguir aplicando medidas de recrudecimiento del bloqueo, una vez más, inventan mentiras, para imponer su voluntad y justificar las violaciones al derecho internacional.

La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), reitera, su firme posición ante esta nueva campaña del gobierno estadounidense. No permitiremos que se agreda la soberanía y la independencia de Cuba, que agredan a nuestro querido Raúl.

Defendemos y ratificamos el derecho de las cubanas y los cubanos a vivir en paz, a vivir en el sistema político, económico y social que hemos decidido libremente, en pleno ejercicio de autodeterminación.

Reiteramos nuestra decisión de continuar trabajando para construir un mejor país, una mejor sociedad y un mundo mejor lo que se torna urgente y necesario.

Hacemos un llamado a la población estadounidense, a los gobiernos del mundo, a la Organización de las Naciones Unidas, a todas las personas de buena voluntad, a toda la comunidad internacional, a que se unan para detener las acciones de Estados Unidos y defender el derecho a la vida de la población cubana.

Exigimos que cese el bloqueo genocida y extraterritorial contra nuestro país, así como la aplicación de las demás medidas coercitivas unilaterales aprobadas para recrudecerlo; que cese el cerco energético, que afecta de manera directa la vida de cubanas y cubanos, con la marcada intención de crear una situación de emergencia humanitaria, que provoque un estallido social, para justificar una intervención militar, tratan de rendir a nuestro pueblo por hambre y necesidad.

Los cubanos y cubanas, seguiremos unidos en esta causa común, la defensa de la paz y la soberanía de nuestro país, no claudicaremos.

La ACPA y sus más de 25000 asociados y asociadas, no permitiremos junto a nuestro pueblo, que se trate de cambiar el rumbo trazado, no lograran doblegarnos.

Ratificamos que estamos unidos a la dirección de la Revolución, que seguiremos sin descanso este combate por la vida, por nuestros sueños, por nuestros principios. No claudicaremos nunca, defenderemos a nuestro querido Raúl, hasta nuestra última gota de sangre. Patria o Muerte, ¡Venceremos!

Asociados/as de la ACPA. #Cuba. #LaRazonEsNuestroEscudo