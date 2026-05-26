26 de mayo de 2026

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ESBU Clemente Gómez renueva su compromiso patriótico

26 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Jovellanos-. En un matutino cargado de simbolismo revolucionario, la ESBU Clemente Gómez expresó una vez más su fidelidad a la Patria. Estudiantes y trabajadores se dieron cita para respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario, que califica como indigna y arbitraria la acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.
 
El centro educativo subrayó que honrar la verdad histórica y defender la soberanía nacional son deberes ineludibles de cada joven cubano.
Asimismo, la comunidad escolar se sumó a la Convocatoria de la UJC, que promueve múltiples acciones para celebrar los 95 años de Raúl, símbolo de coherencia y entrega a la Revolución.

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