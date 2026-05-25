Iniciaron trabajos en la caldera de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas

Tras el enfriamiento forzado de la caldera que redujo a 30 horas la posibilidad de ingresar, iniciaron este lunes las labores de inspección que incluyen pruebas neumáticas e hidráulicas en la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas.

Especialistas consultados al respecto, aunque se inclinan por la posibilidad de fallas en el alimentador, sostienen que el resultado final se conocerá en el transcurso de esta jornada.

En estos momentos se completan los efectivos de diversos distritos de la empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, de tal forma que aunque la ruta critica la marca la solución de la avería en caldera, puedan asumir otras tareas de importancia.

Esta es la sexta salida en el año del bloque de generación yumurino, en un panorama asignado por falta de combustibles para la Generación distribuida, que han provocado interrupciones por más de 50 horas, con un déficit provincial qué se acercó a los 200 megavatios, de tal forma que el 76 por ciento de los circuitos matanceros se han mantenido sin energía.

De no ser de significación la avería en la caldera de la Guiteras, el bloque pudiese intentar la sincronización en el transcurso de las próximas 48 horas.