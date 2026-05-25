25 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Apoyan Declaración Revolucionaria en Jovellanos (+fotos)

25 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Los trabajadores y pioneros de la escuela primaria Paquito González Cueto protagonizaron un matutino especial cargado de patriotismo y compromiso.

Los trabajadores y pioneros de la escuela primaria Paquito González Cueto protagonizaron un matutino especial cargado de patriotismo y compromiso.

En la jornada, expresaron su respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario, que condena la canalla e injusta acusación contra nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La comunidad escolar reafirmó que la verdad histórica y la defensa de la soberanía son principios irrenunciables de la Revolución cubana.

Asimismo, se sumaron a la convocatoria de la UJC, que impulsa variadas actividades para celebrar el cumpleaños 95 de Raúl, símbolo de continuidad y ejemplo de entrega revolucionaria.

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