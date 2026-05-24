Propuesta de IA para mejorar atención en hoteles

La investigación sobre el modelo de aplicación de la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el servicio al cliente en hoteles de cinco estrellas en Cuba, fue la tesis con la que defendió su opción al grado académico de posgrado de Maestría Naylet González Gómez, trabajadora del Royalton Hicacos Resorts & Spa.

Al ofrecer soluciones que optimizan procesos y transforman la interacción con los huéspedes, la IA se ha convertido en una herramienta indispensable para los hoteles que buscan mantenerse competitivos y responder a las expectativas de los viajeros modernos.

Hoy celebramos con gran satisfacción la exitosa presentación de su tesis, obteniendo resultados satisfactorios con la pesquisa, reconoció en su perfil de Facebook Cubanacán, la sociedad mercantil ciento por ciento cubana.

“Su dedicación, esfuerzo y compromiso con la innovación y el desarrollo del turismo cubano son motivo de orgullo para toda la familia de Cubanacán Hoteles”, agregó el post.

En la Universidad china de Tecnologías y Negocios, en Beijing, Naylet y una decena de jóvenes de la provincia de Matanzas han estado cursando una beca por espacio de dos años, que concluye con un ejercicio parecido al de la trabajadora del Royalton Hicacos.

Al resumir en su perfil de Facebook el significado de su estancia en el Gigante Asiático, Naylet dijo que se trata de una experiencia enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal.

“Nos ha permitido profundizar en el uso de herramientas de liderazgo y de gestión empresarial, siempre desde una perspectiva global”.

Manifestó que la Universidad, además de contar con una excelencia académica, apuesta por un entorno multicultural, donde pueden compartir estudiantes y profesionales de diferentes nacionalidades, y ello aumenta tu red de contacto y a la vez te brinda más visión del entorno y el mercado internacional.

Expresó que ha sido también una oportunidad para comprender cuáles son las perspectivas de china en cuanto a lo turístico, y las costumbres y tradiciones del mercado.

Foto: Del perfil de Facebook de Cubanacán.