Declaración de la Plataforma Interreligiosa Cubana

“Bienaventurados los que trabajan por la paz y la justicia, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.

Desde la diversidad de nuestros caminos de fe, espiritualidades y tradiciones religiosas, unidas en la Plataforma de Diálogo Interreligioso, nos dirigimos a nuestro pueblo y a sus instituciones para manifestar nuestro más firme y sincero apoyo al General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Nuestras distintas fe nos enseñan que el liderazgo ético, la lealtad a los principios y el sacrificio por el prójimo son virtudes sagradas.

En la figura del General de Ejército, reconocemos a un hombre que ha consagrado su vida entera a la defensa de la soberanía, la dignidad y la paz de la nación.

Su guía ha sido un faro de estabilidad, continuidad y sabiduría en los momentos más desafiantes de nuestra historia Patria.

Su presencia ha sido un estandarte que nos ha acompañado en todo momento a través de disímiles ocasiones e importantes eventos sostenidos en nuestras instituciones religiosas a lo largo y ancho de la Isla. Razones de Nuestra Fe y Compromiso

Promotor de la Unidad y el Respeto

Agradecemos y respaldamos su histórica visión ecuménica, que ha permitido un espacio de respeto mutuo, diálogo sincero y cohabitación armónica entre todas las expresiones religiosas y de fe en nuestro país.

Defensor de la Paz.

Como personas de oración y acción, valoramos su incansable labor por preservar la tranquilidad del hogar común, defendiendo siempre el derecho de nuestra nación a construir su propio destino sin injerencias externas.

Ejemplo de Firmeza y Sabiduría

Su liderazgo, caracterizado por la disciplina, la honestidad y una profunda sensibilidad humana, inspira a nuestras comunidades a seguir trabajando por el bien común, la justicia social y la solidaridad.

Nuestra Promesa

Elevemos nuestras oraciones, plegarias y buenos pensamientos, según cada una de nuestras tradiciones, por su salud, su bienestar y porque la sabiduría continúe guiando sus pasos en favor de la Patria.

Desde nuestra Plataforma elevamos un clamor con fervor para que nuestra querida nación pueda seguir contando con su guía y sus pensamientos firmes, especialmente en medio de las situaciones tan difíciles que enfrentamos a diario.

Reafirmamos hoy, desde la riqueza de nuestra diversidad espiritual, nuestro compromiso inquebrantable de marchar junto a él y junto a todo el pueblo cubano en la construcción de una sociedad cada vez más justa, unida y próspera.

Dado en La Habana, con fe, esperanza y caridad. Plataforma de Diálogo Interreligioso.

“La salvación de los justos viene del Señor; él es su fortaleza en tiempos de angustia” Salmos 37:39