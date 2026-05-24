¿Qué sucedió en la #CteAntonioGuiteras?

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó que la salida en la madrugada obedeció a una abrupta pérdida de agua en caldera.

En ese sentido Pérez Castañeda explicó que la salida fue rápida, para evitar que las tuberías o la tubería averiada originara mayores contratiempos

Interrogado sobre el pronóstico, precisó el especialista que el protocolo ya conocido transita por las casi 36 horas de enfriamiento, inspección y evaluación del daño con pruebas hidráulica y neumática, corte y soldadura de los conductos rotos, control metalográfico, prueba hidráulica y si todo sale bien, en un lapso de entre ocho a 12 horas intentar la sincronización.

Desde las primeras horas se contactó con diversos distritos de la empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas para acometer la subsanación de la avería.

Así las cosas, Pérez Castañeda subrayó que se debe esperar a conocer a ciencia cierta lo acontecido, más la práctica indica que tomará entre tres ó cuatro días la solución de la avería, la sexta desde el inicio del 2026, y justamente en el año en el que al parecer, se acometerá el mantenimiento general.