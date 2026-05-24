Al natural, la belleza cubana (+fotos)

La artesanía en recursos naturales destacó la exposición personal de la artista matancera, Olivia Garmilla Figueroa, que Al natural, mostró composiciones con gran valor decorativo y belleza desde la sencillez.

En la sede yumurina de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas, la joven exhibió piezas en formatos bidimensionales y tridimensionales que demuestran sus habilidades como artesana y su experiencia en la herbolaria.

Dichas manufacturas reflejan el trabajo con el coco y su fibra, así como recursos primigenios que remiten al inicio de estas manualidades en el territorio.

Por otro lado, los cuadros y adornos florales confeccionados a la vez con técnicas como la fibra, la semilla y la naturaleza seca, ponderan el valor único que tienen este tipo de obras de gran aceptación.

Para Garmilla Figueroa, integrante del Movimiento de Aficionados de esta institución, las veintitrés piezas que conforman la muestra cuentan historias de horas de entrega y amor hacia la vocación de su vida.

“Estos trabajos han sido merecedores de reconocimientos en anteriores salones expositivos de la provincia, y me alegra conocer que así lo sean obras que proyecten la diversidad cultural de nuestra tierra”, expresó la creadora.

La muestra, cuya exhibición se extenderá hasta el 18 de junio en el Salón Azul de la casa, enfatiza en la importancia del empleo de los recursos naturales para la confección de materiales que rescaten los valores y tradiciones de la Isla.