Las playas que le nacen al río Canímar (+ fotos)

Quizás sea de las playas menos conocidas de la ciudad de Matanzas, pero para los habitantes de la zona, resulta casi imprescindible refrescarse en sus orillas.

Bien lo saben los habitantes del caserío que se extiende sobre las alturas del río Canímar. Estos pobladores cuentan con varias bondades de la naturaleza, junto a la vista imponente del paisaje, cuentan con varias playas fluviales que se forman en las márgenes de esta corriente de agua.

La Majagua es la más visitada, y cada tarde, para mitigar el calor del verano, los potenciales bañistas descienden por un agreste sendero para regalarse un chapuzón refrescante.

Allá en la ciudad de Matanzas muchos ignoran la existencia de esta playita, más, los lugareños la visitan diariamente.

Los niños y adolescentes se zambullen con alborozo, como si se tratara del lugar más placentero del universo, y así será para ellos, al menos durante el instante en que permanezcan en esas aguas.

Pero Majagua, no es la única playita del lugar. Existen otras un poco más apartadas pero que también deslumbran por su belleza.

Atravesando la espesura aparecen otras riberas paradisíacas, desde donde brotan incluso diminutos manantiales.

Al atractivo lugar se suma la presencia de los mangles que se fijan al suelo con fuerza.

Se trata de un paisaje espectacular, donde reina la tranquilidad y el silencio.

Entonces uno cae en la cuenta de que los habitantes de Canímar son favorecidos a pesar de vivir en la periferia de la gran urbe.

Si bien algunas carencias no se pueden mitigar, la belleza natural del entorno regala un poco de sosiego y paz, haciendo la existencia humana allí un poco más llevadera al descender la colina.

Porque nadie queda indiferente ante la majestuosidad de la naturaleza, como la que palpita a orillas del Canímar, justo donde al afamado río le nacen playas.