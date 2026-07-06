6 de julio de 2026

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Declaran Viviendas Centroamericanas los hogares de atletas matanceros

6 de julio de 2026 George Carlos Roger Suárez

 

A la par del Festival Deportivo Escolar y el interes de la familia por las diferentes disciplinas en competencia, las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación(INDER) en Matanzas declaran Viviendas Centroamericanas los hogares de los deportistas, árbitros y entrenadores del territorio en esa lid.

Mediante la acción del INDER se acreditaron con esa condición las casas del profesor Esteban Groero, entrenador de sóftbol, y del atleta de judo, Andy Granda.

Tan emotivo momento contó con la presencia de la Gloria Deportiva en la modalidad de esgrima, Reinaldo Oña Acosta, familiares y vecinos, así como miembros de la Comisión de Atención a Atletas.
Las autoridades del INDER en el territorio destacaron que la provincia resulta la segunda con más atletas en la delegación cubana a la cita multideportiva.

Ante el cerco de la administración estadounidense que golpea a sectores como el deporte, el territorio persigue conseguir el mejor resultado para el país.

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