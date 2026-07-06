Cuba denuncia en la ONU guerra económica de Estados Unidos

Este 7 de julio el gobierno de la República de Cuba volverá a denunciar la criminal guerra económica, comercial y financiera de la administración de los Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas, agudizada desde el pasado 29 de enero que decretó un cerco petrolero al este país.

«Estaré en Nueva York para participar en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba», escribió en su perfil de la red social Facebook el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) afirmó que «acudimos a la ONU con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional, para denunciar las acciones agresivas de EEUU contra Cuba».

Agregó que se defenderá el derecho soberano a vivir sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo.

Rodríguez Parrilla denunció lo hecho por la administración de EEUU en su intento de impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. «Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros. Pero la voz de los pueblos no puede ser bloqueada», consideró.

Exhortó a que acompañen el debate que debe prucirse en la ONU, y convocó a defender la Carta de Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones.

«Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí», sentenció.