Jovellanos suma a todos a disfrutar el verano

Jovellanos.- En este municipio el verano 2026 demuestra que la alegría no tiene edad. Mientras muchos asocian la temporada estival con jóvenes y playas, aquí los adultos mayores son protagonistas. La consigna Verano con mi gente se cumple cada día en los Círculos de Abuelos y parques del municipio, porque el verano es de todos y nuestros mayores lo viven con energía y entusiasmo.

Las actividades recreativas incluyen los tradicionales dominó, ajedrez y parchís, que despiertan ingenio y sana competencia. Pero no todo es mesa y fichas; también hay espacio para el movimiento controlado. Los ejercicios cardiovasculares, adaptados a esta etapa de la vida, se imparten con disciplina, de manera que el cuerpo y la mente se mantienen activos sin riesgos ni excesos.

Destaca la práctica del taichi, una modalidad suave que mejora el equilibrio y la respiración, junto a otras rutinas de bajo impacto. Los instructores de la comunidad diseñan cada sesión según las posibilidades físicas de cada participante, rompiendo así el mito de que el verano es solo para los jóvenes. La tercera edad demuestra que puede disfrutar, sudar y compartir sin limitaciones.

De esta forma, Jovellanos se convierte en ejemplo de inclusión dentro de la provincia de Matanzas. La temporada estival no discrimina y nuestros abuelos lo refrendan con su sonrisa diaria. El llamado es a seguir sumando familiares y vecinos a estas propuestas, porque este verano 2026, como reza la consigna, es verdaderamente “con mi gente” y nuestra gente mayor está en el centro de la fiesta.