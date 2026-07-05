Premio ASCUBI 2026 impulsa la labor martiana en Jovellanos

JOVELLANOS.- El reconocimiento Vocación de Servir concedido a Ana María Vera Almeida por la ASCUBI trasciende el ámbito personal y se convierte en un espaldarazo para la Red de Bibliotecas Públicas del municipio, que ve en este premio un estímulo a su quehacer cotidiano.

La bibliotecaria del antiguo central Granma, con más de 40 años de entrega, encarna el esfuerzo colectivo de una red que no solo preserva el patrimonio, sino que teje alianzas para llevar la cultura a cada rincón de Jovellanos, fortaleciendo la identidad local.

Este galardón llega en un momento en que el territorio despliega una intensa promoción de las obras de José Martí en los matutinos en los centros de trabajo, espacios donde obreros y trabajadores se reúnen para leer y analizar los textos del Apóstol. La Red de Bibliotecas ha colaborado activamente en la selección de lecturas y la orientación de estos encuentros, demostrando que el premio a Ana María es también un reconocimiento a esta sinergia que une el saber bibliográfico con la formación patriótica de nuestra gente.

Durante las actividades de verano esta labor se intensifica y tiene como epicentro a la biblioteca municipal José Martí, que encabeza las acciones de promoción-lectura en parques, comunidades y centros educativos. Bajo el lema Honrar, honra, los bibliotecarios jovellanenses llevan la palabra viva del Apóstol a niños, jóvenes y adultos, convirtiendo las vacaciones en un período de enriquecimiento espiritual y reafirmación de nuestros valores nacionales.

Para loe jovellanenses, la conjunción del premio ASCUBI, el trabajo en los matutinos y el verano martiano representa un ciclo virtuoso que coloca la cultura en el centro de la vida cotidiana. La distinción a Ana María Vera Almeida no solo enaltece su trayectoria, sino que pone de relieve el compromiso de la red bibliotecaria con la difusión del pensamiento martiano, reafirmando que la vocación de servir es la mejor manera de mantener vivo el legado del Apóstol en el corazón del pueblo.