Todo en función del verano

De ningún modo la etapa estival para el disfrute de la familia cubana pasará por alto, a pesar de las complejidades por la crisis que enfrenta el país. Para ello —previamente—, se han creado en este territorio las condiciones para regalarle un verano como merece el pueblo.

Ibia Betancourt Asén, subdelegada del Ministerio de Turismo (Mintur) en Matanzas, afirmó a este diario que la provincia se ha preparado para el verano, que es también una etapa de alza turística, aprovechando las potencialidades del territorio matancero.

«Con amplias ofertas continúa el destino de sol y playa como el principal incentivo de los visitantes extranjeros y de los nacionales, que aprovechan las vacaciones para disfrutar de Varadero, la Ciénaga de Zapata y Matanzas, donde se trabaja con todas las opciones y servicios abiertos», refirió Betancourt Asén.

Las demás instalaciones se preparan y mejoran las plantas hoteleras y de servicios, y también multiplican las iniciativas con vistas a las ventas de opcionales y extras, para satisfacer a los visitantes del balneario.

Este Verano con mi gente contamos con la Sucursal Palmares, empresa que va a patrocinar todas las actividades del verano y la gran fiesta del 28 de junio, dijo la subdelegada.

Lo más importante es el vínculo con la comunidad, porque el verano está dedicado a nuestra gente, por eso hemos logrado en la preparación la integración de todos los organismos, con el apoyo de las autoridades del municipio, de todas las instalaciones, extrahoteleras y de apoyo, y entre todos garantizar un verano en el que participen los niños y todos los segmentos de edades, añadió la dirigente del Mintur.

En Varadero comienzan las actividades el 28, con propuestas infantiles, para los adolescentes y seguidamente para adultos.

«Se integran las instalaciones del turismo, cultura, el Inder y gastronomía, y todo lo que existe en el destino va estar en función del verano, con el mejoramiento de los servicios, con competencias deportivas y acciones recreativas, eso es lo más importante que caracterizará el verano», acotó Betancourt Asén.

Todos estamos enfrascados en brindar el mejor servicio y la mayor acogida a los clientes que nos visitan y que van a participar en las actividades recreativas que centrará la empresa Turarte. Los hoteles junto a Palmares tendrán diferentes kioscos especializados, que ofrecerán variada gastronomía, eventos culturales y recreativos con animación.

Ennis Suárez De La Paz, especialista comercial de la sucursal Palmares en la provincia, señaló que uno de los momentos principales será la Regata de remos en el canal de Paso malo, detrás del anfiteatro de Varadero, rescatando una tradición de conjunto con el Inder y la escuela de remos.

Palmares brindará una amplia variedad de ofertas gastronómicas y recreativas en todas sus instalaciones, con énfasis fundamental en las calles 30 y 43 de Varadero.

«Será una gran fiesta estilo boulevard o carnaval de sabores, con variadas ofertas gastronómicas, con el pueblo como principal protagonista, por eso esperamos que el público disfrute de las sorpresas de Palmares», enfatizó Suárez De La Paz, quien agregó que se prioriza el disfrute infantil en el Ocio club, Parque Josone y el boulevard.

La política comercial de Palmares admite en todas sus unidades el pago electrónico mediante pago en línea, ya sea por Transfermóvil o por Enzona.

Participarán las formas de gestión no estatal, lo que posibilitará una mayor variedad y presencia de los diferentes productos en cada una de las unidades.

En la calle 30 estarán los burós de las diversas agencias de viaje que realizarán ventas, tanto de alojamientos, como cualquiera otra opcional en la provincia.

Hugo García/ periódico Juventud Rebelde