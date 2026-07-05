El poeta de la bandera

El 5 de julio de 1936 murió en su Matanzas natal Bonifacio Byrne Puñales. Tenía 75 años y una trayectoria literaria ya anclada en la memoria colectiva de los cubanos, gracias a un poema escrito casi cuatro décadas antes, en un día de enero de 1899, cuando regresó del exilio.

Byrne volvía de Tampa, donde había trabajado como lector de tabaquería y colaborado con la causa independentista. Al entrar en la bahía de La Habana, divisó dos banderas izadas juntas, la cubana y la estadounidense.

La ocupación militar norteamericana era ya un hecho, y para él, que había salido de la Isla por razones políticas quedó profundamente conmovido. Ese mismo día escribió «Mi bandera».

En sus versos se recoge la frustración de una independencia que se escapaba de las manos. Byrne no fue un innovador formal. Su poesía bebía del romanticismo y tenía un tono declamatorio que facilitaba la recitación colectiva.

Bonifacio Byrne escribió otros libros, fundó periódicos, estrenó piezas teatrales y fue declarado Hijo Eminente de Matanzas en 1915.

Este 5 de julio se cumplen 90 años de su muerte y la mejor manera de recordarlo es volviendo a sus versos.

Por Yohanka Rodríguez Rodríguez, estudiante de Periodismo