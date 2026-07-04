Sobresalen fisiculturistas matanceros en evento IronCuba 

Alexis Hodelín Mora se erigió como campeón en la categoría culturismo hasta 65 kilogramos (kg), mientras que Leonel Alejandro Alfonso Monroy quedó con medalla de plata en los 75 kg.

En la competición de físico de playa, también conocida como Men’s Physique, Eliades Enrique Reynaldo Mesa alcanzó el segundo puesto y Antony Jiménez Febles concluyó en la cuarta posición.

Entre las féminas, Misleydis Quevedo se impuso en la categoría de figura, al tiempo que Maykelis Argota, de apenas 18 años, alcanzó la medalla de bronce en el apartado de bikini fitness. Entre las féminas, Misleydis Quevedo se impuso en la categoría de figura, al tiempo que Maykelis Argota, de apenas 18 años, alcanzó la medalla de bronce en el apartado de bikini fitness.

Adonis Reyes se erigió como el mejor exponente de Matanzas en la justa al coronarse campeón en su categoría y finalizar el campeonato como segundo en el absoluto.

En un panorama donde disciplinas como el culturismo y el fitness con objetivos competitivos toman mayor relevancia a nivel nacional, los atletas del territorio demostraron la excelente preparación que se desarrolla en los gimnasios.