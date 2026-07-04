Otorgan Premio Aurora 2026 a la investigadora Olga Lidia González Monguía

El Premio Aurora 2026, instituido por la biblioteca Gener y Del Monte y la Filial de la Asociación de Bibliotecarios de Cuba (ASCUBI), se le otorgó a la destacada investigadora matancera Olga Lidia González Monguía, quien ha consagrado décadas de su vida al estudio museológico y cultural, actualmente al frente del Centro de Documentación del Palacio de Junco.

Esta distinción, referente al primer periódico de esta urbe, le fue entregada por Magaly Cárdenas, directora de la Gener y de la Red de Bibliotecas de la provincia, quien resaltó que constituye una distinción a quienes se dedican a preservar, investigar, enriquecer y difundir las tradiciones y la historia de la provincia.

El agasajo, amenizado por el cuarteto de cuerdas Gamma, sirvió para resaltar la trayectoria de Olga Lidia, en función, primero como profesora de Física de escuelas en Jagüey Grande y en la Vocacional Carlos Marx.

En su intervención señaló que se incorporó a la línea de estudios culturales con la ayuda de Mirta Martínez, en la propia biblioteca matancera.

Los presentes conocieron que fue delegada del Poder Popular. De pronto tuvo la oportunidad de incorporarse al museo Palacio de Junco como investigadora de la temática deportiva y llegó a ser directora de esa institución.

Entre sus principales investigaciones resaltan las historias del Palmar de Junco, de importantes atletas y también de su terruño Bolondrón, hijos ilustres y de la cuna natal, el pobladito La Gabriela.

Participaron en el acto de premiación el Doctor Honoris Causa Urbano Martínez Carmenate, Premio Nacional de Historia; Lourdes N{uñez, vicedirectora del Centro provincial de Patrimonio Cultural; y Yanko Hernández Cruz, presidente de la Unión de Historiadores en Matanzas.

La fecunda trayectoria de la investigadora Olga Lidia González Monguía, laureada con el Premio Aurora 2026 por la Gener y Del Monte y la ASCUBI, deviene tributo a su constancia y entrega en favor de la cultura matancera.