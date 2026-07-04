¡Luka Modric criticó al arbitraje como nunca antes!

LUKA MODRIC (HRT Croacia): «Hubo situaciones que me parecen increíbles. Es complicado expresar algo inteligente en este momento, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado, pero merecíamos más. ¿El gol anulado a Gvardiol? El árbitro me comentó que Matanovic tocó el balón, pero hemos revisado las imágenes y no hay evidencia de que lo haya hecho. Si no toca el balón, no era fuera de juego.

«Creo que merecíamos mucho más, pero hubo decisiones que favorecieron al rival. Ese penal…, estoy convencido de que si la situación hubiera sido al revés, el VAR no habría intervenido. Cuando se introdujo el VAR, expresé que no me convencía. Luego resultó útil en algunas ocasiones, pero se aplica de manera errónea o selectiva, dependiendo del tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse solo en casos de errores claros, no en situaciones ambiguas.

«Hoy no era penal. No se puede considerar como tal. Vlasic no fue derribado; lo sujetaron y ambos cayeron. Por eso insisto en que el VAR debe usarse solo si hay un error evidente. Me molesta porque parece que siempre estamos en desventaja. Pero así es el fútbol y debemos seguir adelante. Sin embargo, hay cosas que te incomodan porque pueden decidir tu destino. No quiero hablar más de esto; debemos sentirnos orgullosos de cómo jugamos y representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen y por la que somos tan respetados y queridos en el mundo».

Luka Modric sintió injusticia por las decisiones arbitrales en el encuentro contra la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. Para el capitán croata el penal no debió ser sancionado y el VAR no debió intervenir en el gol anulado, ya que no existieron pruebas visuales contundentes de que su compañero tocara el balón.

El talentoso mediocampista destacó que el VAR debería utilizarse únicamente en casos de errores evidentes y subrayó que, en situaciones como esta, la tecnología se aplica de manera selectiva según la magnitud del equipo.