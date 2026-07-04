El museo municipal de Jovellanos fue sede del Seminario de preparación del curso escolar 2026-2027.

Este encuentro reunió a directivos y docentes del territorio matancero. La premisa principal gira en torno a la unidad, la disciplina y la entrega total.

Con estos pilares, se aspira a dar un paso firme hacia la excelencia educativa que el pueblo cubano reclama.

Los debates se centraron en la concepción del sistema de trabajo político-ideológico en el contexto actual. Otro de los temas medulares es la enseñanza de la Historia en el entorno educativo.

Se insiste en que ambos componentes son esenciales para la formación integral de los estudiantes. La jornada busca actualizar los mecanismos para transmitir los valores patrios y revolucionarios.

El evento se desarrolla en un ambiente de alto compromiso con la memoria histórica. Se vincula directamente con la efeméride de los 100 años de Fidel Castro, cuya obra inspira la pedagogía cubana.

Los participantes coinciden en que la preparación docente es un acto de resistencia y amor por la nación. El museo, por su valor simbólico, se convierte en el escenario idóneo para reflexionar sobre el pasado y el futuro.

El seminario sienta las bases organizativas y metodológicas para el próximo período lectivo.

Se prevé que las conclusiones aquí alcanzadas guíen el quehacer diario en las escuelas.

La cita ratificó el lema de victoria que caracteriza a los educadores matanceros. Así, la preparación continua se erige como garantía de un curso escolar exitoso y transformador.