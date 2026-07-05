Con literatura infantil inició verano del Centro provincial del Libro en Matanzas

El Sábado del libro se dedicó a la literatura infantil con la presentación de Por las esquinas del mar, de Noel Oliva, en el parque de la Rueda Dentada, de la ciudad de Matanzas.

“Este libro es resultado del trabajo de muchos años en talleres literarios y participación en eventos. El tema del mar es muy recurrente y siempre ha sido especial en mi vida porque yo originalmente era de Jagüey Grande y estaba bastante cerca de la playa.

“Siempre era un encanto poder conocer sobre sus misterios, sobre todo lo que guarda el mar, lo que nos trae y siempre eh afloran recuerdos y vivencias. Ahí están las vivencias, en estos poemas, las cosas que de niño me preguntaba y que no encontraba explicaciones. La idea era que los niños conocieran algunos de los de las cosas que los vinculara con el mar”.

Por las esquinas del mar es el tercer libro de la colección Poesía infantil de Ediciones Aldabón. Contiene romances, ovillejos, cuartetas y décimas que dan fe del dominio de la técnica, el oficio y la sensibilidad del autor, según expresó en sus palabras de presentación Daniel Cruz Bermúdez, coordinador de la editorial de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas.

“El libro nos da mucha satisfacción. Es cierto que a nosotros nos gusta publicar los primeros libros de los escritores jóvenes y que en su futuro digan mi primer libro se publicó en Ediciones Aldabón, eso es algo hermoso para nosotros; pero también nos inspiran aquellos autores que publican su primer libro en la adultez.

“Nos da mucha alegría porque es el proceso de legitimación de un autor, es decir, ya Noel deja de ser un autor novel para para convertirse en un autor legitimado. Nosotros tenemos en el catálogo varios libros de autores maduros y siempre que vamos a discutir planes nacionales con la Asociación cuando proponemos un libro con esas características nos lo aprueban”.

Al decir de Cruz Bermúdez, también editor del texto, el libro tiene la magia del mar y está hecho para una ciudad como esta.

“El proceso de edición del libro fue bonito porque con él es un autor con el que se puede trabajar, le sugieres algo y enseguida empieza a imaginarse tu propuesta; es un autor que escribe bien, tiene imaginación para literatura infantil. En su obra no existen esos diminutivos que a veces se exageran en la literatura infantil.

“Por eso yo hablaba de un regreso a la ternura en la colección con este libro porque desde que nosotros publicamos Rosa de los vientos, de José Manuel Espino, en el 2018, no nos llegaba un libro con calidad y no podíamos publicar poesía infantil, la colección no avanzaba prácticamente. Con este libro lo logramos.

“Es un libro hecho para Matanzas que tiene el mar tan cerca, con todo lo que ha crecido la ciudad, todo el esplendor que ha tenido en todos los años y este es un libro para Matanzas”.

Con diseños de Johan Trujillo, Por las esquinas del mar es el primer libro publicado de Noel Oliva. Su presentación inició el programa de la literatura en el verano matancero.