Fructífero intercambio en Jovellanos sobre cierre del curso escolar 2025‑2026

La Dirección General de Educación provincial sostuvo un fructífero intercambio con el Consejo de Dirección de Jovellanos, encaminado a precisar las adecuaciones para el cierre del curso escolar, a partir de las orientaciones emitidas por la Ministra de Educación en el programa televisivo Mesa Redonda.

Se informó que el curso concluirá de manera gradual entre el 15 y el 30 de junio, en correspondencia con la situación energética y logística del país.

Se suspenden los exámenes de ingreso a la Educación Superior, garantizando el acceso mediante el promedio acumulado en el preuniversitario.

La atención se centra en los grados terminales y en la Educación Especial, que cerrará en mayo.

Las instituciones educativas permanecerán abiertas para programas comunitarios y apoyo a estudiantes vulnerables.

La Dirección Municipal de Educación en Jovellanos reiteró la prioridad de cumplir todas las indicaciones ministeriales y exhortó al claustro docente a concluir el curso con calidad, responsabilidad y compromiso.