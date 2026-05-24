24 de mayo de 2026

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Fructífero intercambio en Jovellanos sobre cierre del curso escolar 2025‑2026

24 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
La Dirección General de Educación provincial sostuvo un fructífero intercambio con el Consejo de Dirección de Jovellanos, encaminado a precisar las adecuaciones para el cierre del curso escolar, a partir de las orientaciones emitidas por la Ministra de Educación en el programa televisivo Mesa Redonda.

La Dirección General de Educación provincial sostuvo un fructífero intercambio con el Consejo de Dirección de Jovellanos, encaminado a precisar las adecuaciones para el cierre del curso escolar, a partir de las orientaciones emitidas por la Ministra de Educación en el programa televisivo Mesa Redonda.

Se informó que el curso concluirá de manera gradual entre el 15 y el 30 de junio, en correspondencia con la situación energética y logística del país.

Se suspenden los exámenes de ingreso a la Educación Superior, garantizando el acceso mediante el promedio acumulado en el preuniversitario.

La atención se centra en los grados terminales y en la Educación Especial, que cerrará en mayo.

Las instituciones educativas permanecerán abiertas para programas comunitarios y apoyo a estudiantes vulnerables.

La Dirección Municipal de Educación en Jovellanos reiteró la prioridad de cumplir todas las indicaciones ministeriales y exhortó al claustro docente a concluir el curso con calidad, responsabilidad y compromiso.

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