Termoeléctrica Antonio Guiteras prevé iniciar arranque en la próxima noche o madrugada

Con la finalidad de iniciar el arranque esta noche o en la próxima madrugada, ya van concluyendo las más de 300 tareas correctivas en la Central Térmica Antonio Guiteras de Matanzas.

El ingeniero Roman Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó que de la llamada ruta crítica, centrada en la caldera, ya terminaron dos importantes tareas y restan otras dos que deberían finalizar en la noche, tras las pruebas hidráulicas de rigor.

Si todo sale bien, puntualizó Pérez Castañeda, procedemos al arranque que puede tomar entre seis a ocho horas, pero son definitorias para ese paso: la verificación, con presión de trabajo, de los objetos intervenidos.

En este mantenimiento por avería han participado fuerzas de los distritos de Matanzas y La Habana, de la empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas y otras entidades.

La sexta salida del sistema electroenergético nacional del mayor bloque unitario de la Isla, estuvo condicionada por la pérdida de agua en caldera, una avería recurrente luego de transcurrir 17 años sin la posibilidad de que suministradores foráneos completen sus compromisos de entrega de piezas, una acción bajo fuertes presiones del gobierno norteamericano, que intenta, entre otras medidas, arreciar el cerco energético.