Símbolos como Raúl Castro son sagrados

“Lo que es sagrado para la Patria no puede ser mancillado. Con nuestros héroes, con nuestros símbolos, no se pueden meter», aseguró Elián González Brotons, al expresar su respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz durante la tribuna antiimperialista que tuvo lugar este miércoles en áreas de la plaza El Tenis, en la ciudad de Matanzas.

El diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular se refirió a Raúl como el hermano y amigo que le gustaría ser para los suyos, un hombre que no necesita defensa, porque él mismo se ganó el respeto de su pueblo, y es, sin dudas, el primer Fidelista que hay en Cuba.

Mencionó actos terroristas perpetrados por la mafia cubanoamericana como la masacre de los niños matanceros Yolanda y Fermín, las tres bombas lanzadas desde un avión violador del espacio aéreo sobre la antigua fábrica Cubanitro, y las constantes incursiones de lanchas piratas contra poblados costeros, algunas de estas acciones financiadas por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

Muchas familias llevamos el sufrimiento provocado por la Ley de Ajuste Cubano, la cual promueve una emigración ilegal, desordenada y peligrosa a través del Estrecho de la Florida. Esto le ha costado la vida a muchos, incluida mi madre, quien me hizo sufrir un episodio de mi vida que nunca olvidaré.

Sin mencionar muchos otros ejemplos, sobradas razones para defendernos, para no permitir nunca más que sea violado nuestro espacio aéreo… Suficiente dolor se le ha causado a nuestro pueblo. Nos cabe el derecho a proteger nuestra soberanía y nuestras vidas, dijo Elián con un nudo en la garganta.

Al usar la palabra, el miembro del Buró del Partido provincial en Matanzas, Antonio Víctor González Imbert, expresó las genocidas consecuencias del recrudecimiento de la guerra económica, comercial y financiera de los EEUU contra el país; con el propósito, acotó, de provocar un estallido social, para justificar una intervención militar, con la infame propaganda de ser este un Estado fallido.

Ante tal escalada, apuntó: el pueblo, el gobierno y el Partido, han dado una respuesta clara. Desfilaron el Primero de Mayo más de 264 mil matanceros y en el proceso político Mi firma por la patria, más de 398 mil estamparon su rúbrica en respaldo a la Revolución, la paz y en honor y gloria de nuestros mártires.

Ahora se inventan una canalla acusación contra Raúl. Ya no saben qué otra cosa hacer, expresó. Raúl es Raúl, el mismo joven que participó en el asalto al Cuartel Moncada, quien cumplió dos años de prisión en Isla de Pino, estuvo en el exilio en México, vino en el Granma, peleó en Alegría de Pío, se reecontró con Fidel en Cinco Palmas. Fue Comandante en la Sierra Maestra, fundó el Segundo Frente Oriental Frank País, ministro fundador de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, Líder indiscutible de la Revolución cubana.

González Imbert dijo que Raúl nos enseñó en momentos difíciles cómo sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá, y hoy se mantiene en la primera línea de combate con el pie en el estribo.

La joven fiscal Yudelkys Arestuche Torres, calificó de ilegítimo responsabilizar a “nuestro Líder de la Revolución Raúl por el derribo de dos aeronaves operadas por la organización terrorista de Hermanos al Rescate, hecho acontecido hace 30 años el 24 de febrero de 1996, cuando flagrantemente violaron el espacio aéreo cubano, en abierta transgresión de las leyes internacionales y de la propia legislación estadounidense».

La oradora aseguró que a pesar de las múltiples denuncias formales y las advertencias realizadas por las autoridades de nuestro país, la respuesta ante la violación del espacio aéreo cubano constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad. «Exigimos el respeto a las normas del derecho internacional», solicitó.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido, la gobernadora Marieta Poey y Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC en este occidental territorio, entre otros dirigentes políticos, gubernamentales, de organizaciones de masas, de las FAR y el MININT, encabezaron esta masiva manifestación, de apoyo irrestricto a la Revolución y el Socialismo.

(Por Eva Luna Acosta y Arnaldo Mirabal)

Fotos de Odalys Miranda, Enrique Tirse y Editora Girón