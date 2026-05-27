27 de mayo de 2026

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¿Es Cuba un estado fallido?

27 de mayo de 2026 Enrique Tirse Hernández
Ese sitio, acostumbrado a la fiesta, el baile y el descanso veraniego, añadió hoy a lo tradicional el compromiso con la Patria que se siente agredida, a cuyos hijos los enemigos de siempre pretenden asfixiar con el bloqueo energético
Matanceros de diferentes credos, ideas y filiación política se reunieron en una multitudinaria concentración en la plazoleta de la playa El Tenis, en la ciudad de Matanzas, este miércoles para desarrollar una tribuna antimperialista en apoyo a Raúl Castro.
Los allí reunidos asistieron por voluntad propia. No hubo presión. No importó la noche sin electricidad, el calor, ni la falta de transporte para trasladarse a esa zona del viaducto matancero, próxima a la bahía.
No voy a referirme a las autoridades de la provincia y el municipio que estaban en primera línea, tampoco hablaré sobre el vehemente discurso pronunciado por Elián González Brotón, el niño que el imperio y sus servidores quisieron secuestrar.
La imagen que resaltaré es la del pueblo que, con banderas, carteles y consignas, apoyó a Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana y fiel continuador del legado de Fidel. Ese pueblo donde el rojo, el blanco y el azul —los colores de nuestra bandera— resurgían entre la multitud.
Ese sitio, acostumbrado a la fiesta, el baile y el descanso veraniego, añadió hoy a lo tradicional el compromiso con la Patria que se siente agredida, a cuyos hijos los enemigos de siempre pretenden asfixiar con el bloqueo energético.
No les bastan más de 65 años de odio, acoso financiero, eliminación de socios, inversionistas, ayuda y cuantas formas de respiro existían. Ahora recrudecen el cerco y tratan de crear división interna para justificar una intervención militar.
Todas estas acciones salen de los manuales del odio y se han materializado en otros países. Pero sepan, señores imperialistas, que Cuba no es un peligro militar para ningún país, que Cuba no es ni será agresora; pero sí somos una nación y un pueblo de Patria o Muerte.
No queremos la confrontación bélica, no la justificamos, pero si somos agredidos, el agresor debe saber que estamos dispuestos a combatir hasta las últimas consecuencias, porque Cuba ni se rinde, ni se vende.
Para los que en las redes se desgañitan diciendo #CubaUnEstadoFallido, esta tribuna antimperialista les ha dado un portazo en sus propias narices. Porque ningún pueblo sigue a un gobierno fallido de la forma en que el matancero apoyó a Raúl y a nuestro proceso revolucionario.

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