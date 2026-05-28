Entregan apoyo material en Aguilar  

Jovellanos.- En este municipio avanza el programa de barrio en transformación en Aguilar, como parte del proyecto que impulsa mejoras en las comunidades. La iniciativa se centra en atender las necesidades más urgentes de los vecinos y fortalecer la justicia social en el territorio.

En esta etapa se realizó un estudio a los núcleos familiares más vulnerables, con el propósito de identificar sus carencias y diseñar acciones específicas para elevar su calidad de vida. El diagnóstico permitió trazar prioridades y garantizar que los recursos llegaran a quienes más lo necesitan.

Como resultado, se entregaron diversos recursos materiales, destinados a mejorar las condiciones de vida de estas familias. La acción constituye un respaldo concreto del proyecto social y evidencia el compromiso de las instituciones con la equidad y la solidaridad.

La experiencia en Aguilar confirma que la transformación de los barrios requiere inversión, participación popular y coordinación entre organismos y autoridades locales, consolidando un camino hacia comunidades más dignas y cohesionadas.