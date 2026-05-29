Partido Comunista de China rechaza presiones de EE. UU. tras acusaciones contra el General de Ejército Raúl Castro

El portavoz del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Hu Zhaoming, rechazó las presiones de Estados Unidos y ratificó el respaldo a Cuba, tras las infundadas y políticamente motivadas acusaciones del Departamento de Justicia de ese país contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana.

En un mensaje en la red social X, el vocero afirmó que EE. UU. antepone sus leyes nacionales al derecho internacional al «demandar» arbitrariamente a líderes de otros países, una práctica que, señaló, vulnera la soberanía de las naciones y socava la estabilidad de las relaciones internacionales.

Asimismo, denunció que Washington ha mantenido un bloqueo y sanciones unilaterales ilegales contra la nación caribeña violando el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo; al mismo tiempo que enfatizó la firme oposición de China a esa política.

El portavoz llamó a EE. UU. a levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones contra la Isla, así como a cesar el uso de la coerción y la presión judicial, sin pretextos ni condicionamientos. De igual forma, expresó que Washington debe respetar seriamente el derecho del pueblo cubano a elegir su propio camino de desarrollo.

Por su parte, Emilio Lozada García, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) agradeció, a nombre de la organización, el «nuevo pronunciamiento del PCCh que rechaza la infame acusación de EE. UU. contra el General de Ejército Raúl Castro».

En la propia red social, Lozada García expresó que el mensaje confirma la posición invariable de China en contra del reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU. contra la Isla, que incluyen el «recrudecido bloqueo energético y continuas amenazas de agresión militar».

Los vínculos entre el PCCh y el Partido Comunista de Cuba son considerados la piedra angular de las relaciones entre los dos países, y se caracterizan por el intercambio permanente, así como por la defensa de la no injerencia y el respeto entre las naciones.