La educación florece en Jovellanos

La educación florece cuando la familia, los tutores y la institución educativa se unen en un mismo propósito: formar profesionales comprometidos con el futuro.

Ese ideal se hizo palpable en la Escuela Pedagógica René Fraga Moreno, donde los estudiantes alcanzaron las categorías de Excelente y Muy Bien en su ejercicio de culminación de estudios.

El aula se convirtió en escenario de emociones compartidas, de sueños cumplidos y de esperanzas renovadas. Cada graduado es símbolo de constancia y entrega, fruto de años de esfuerzo acompañado por maestros y familiares que nunca dejaron de alentar.

Entre los protagonistas de esta jornada, Osaris Guerra Hernández confesó sentirse “desbordado de felicidad y orgulloso de vencer todas las metas”, mientras que Daylin Miranda expresó que “este triunfo es un motivo de orgullo y un impulso para enfrentar los nuevos retos que las aulas nos deparan”.

Sus palabras resumen el espíritu de una generación que no se detiene, que avanza con la certeza de que el futuro les pertenece.

La Escuela Pedagógica René Fraga Moreno despide a sus egresados con la confianza de que serán pilares en la formación de nuevas generaciones, llevando consigo la huella de un aprendizaje que floreció gracias a la unión de todos.