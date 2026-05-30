Hacer efectivo el salario en Cuba se ha convertido en un asunto difícil de solucionar. Afortunadamente, se trabaja en corregir esa problemática con los jubilados, un sector vulnerable.

Es insostenible trabajar todo un mes y no poder hacer uso de ese dinero. En ocasiones, algún trabajador por cuenta propia o alguna mipyme acepta vender un producto por transferencia, en muchos casos con un incremento del precio.

Al indagar sobre esta situación, encontré que la Economía Política del Socialismo sobre el salario reconoce que «el salario no es visto como el valor de la fuerza de trabajo en términos de mercado», -explico: no se vende la fuerza de trabajo.

En el Socialismo, el salario es una expresión en dinero de la parte del producto social que el Estado asigna al trabajador para su reproducción personal y familiar. Su significado fundamental es garantizar las condiciones de vida del trabajador y su familia, sin que medie explotación.

Con este enfoque, el salario repercute en la familia, principalmente, desde tres dimensiones:

Primera: reproducción de la fuerza de trabajo. Para ello debe cubrir alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud y diversión de los miembros familiares, de manera que permita la continuidad generacional de los trabajadores.

Segunda dimensión: bienestar colectivo. Junto al salario monetario, existen servicios sociales gratuitos o subsidiados, entre ellos: educación, salud pública, vivienda social y transporte. Estos elementos complementan el ingreso familiar y disminuyen la presión del salario directo; es decir, no tengo que desembolsarlos.

Tercera dimensión: el salario debe estimular el trabajo socialista. Aunque la distribución sigue el principio socialista de «a cada cual según su trabajo», el salario pretende incentivar la productividad y la conciencia colectiva, por lo que las mejoras salariales repercuten en un mayor bienestar familiar y fomentan la cohesión social.

En resumen, en la teoría socialista el salario es una categoría poscapitalista que busca satisfacer necesidades familiares crecientes, eliminar la enajenación salarial y fortalecer la planificación solidaria de la economía.

Sin tratar de ser revisionista, la categoría del salario en la actualidad en Cuba dista mucho de lo que plantea la Economía Política del Socialismo.

Para entrar en consonancia con el razonamiento que utiliza la Economía Política Socialista con respecto al salario, Cuba debe buscar vías que permitan al trabajador hacer efectivo su sueldo y así garantizar sus necesidades personales, familiares y sociales.

No tengo la solución, ni el conocimiento, y mucho menos poder de decisión. De lo que estoy convencido es de que urge su solución.

En el país hay personas con suficientes conocimientos para encontrar el punto exacto.