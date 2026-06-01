Impulsan soluciones con participación popular en Jovellanos

Jovellanos-. La participación ciudadana vuelve a ser protagonista en el municipio, una muestra de que cuando la comunidad se une, los problemas encuentran soluciones efectivas y duraderas.

Un ejemplo reciente de este compromiso colectivo se materializó en el montaje y puesta en marcha de la turbina que garantiza el bombeo de agua hacia el Consejo Popular de San Carlos. Gracias al esfuerzo popular, se logró instalar y activar este equipo vital para el suministro de agua en la zona.

Este logro no solo asegura un servicio esencial para cientos de familias, sino que también refleja el valor de la unidad y la cooperación popular como pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros barrios. La experiencia demuestra que la participación activa de la comunidad es clave para enfrentar y superar las dificultades cotidianas.

En Jovellanos, la participación popular no es un concepto abstracto: es una práctica viva que transforma realidades y fortalece el bienestar colectivo. Esta respuesta se inserta en las necesidades urgentes que el municipio y la provincia han marcado como acciones prioritarias para el bienestar del pueblo.