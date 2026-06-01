Un Café Mezclao con Marcia Brito=Botica Francesa

Un especial Café Mezclao dedicado a Marcia Brito Hernández, tuvo lugar en este tórrido junio e incorporó el cálido mensaje de quienes admiramos a la directora del Museo Farmacéutico de Matanzas, como ratificó el anfitrión Alfredo Zaldívar, Premio Nacional de Edición, en la casa social de la Uneac.

La Botica Francesa en manos de Marcia se convirtió no solo en museo, gracias a la donación del Dr. Ernesto Triolet, sino en casa de las artes y la literatura, de las ciencias médicas y farmacológicas, de la muestra de nuestra cultura en general a visitantes cubanos y extranjeros.

Bailó para la invitada, la Premio Nacional de Danza 2026, Liliam Padrón, con la melodía de Olga Margarita Muñoz y los acordes de la guitarra de Mario Guerrero.

Al llegar el momento de la entrevista a la diáfana Marcia por parte de la escritora y periodista Maylan Álvarez , los asistentes conocieron de sus inicios como directora de esa joya patrimonial, única en el mundo.

Supieron de su presencia diaria en el recinto durante estos 44 años, de sus sentimientos fraternales hacia el colectivo, de la batalla diaria para la conservación después de una restauración meritoria, que se une a la interacción absoluta con su familia, su esposo, con el hijo que creció entre frascos de cristal y porcelana.

Los matanceros agradecen su consagración y la forma de acoger a artistas, escritores y un público amante de las diversas manifestaciones, en actos que han propiciado estrenos, encuentros artísticos y recitales.

Se recordó al destacado poeta Alejo Galván, trabajador por muchos años de esa institución, celador de piezas, lámparas, estantes y puertas.

«cosas que pasan», misteriosas. Le preguntaron a Marcia Brito por los fantasmas de la botica, que no existen- dijo- pero sí la energía latente de los fundadores, que se manifiesta para algunos en pequeños movimientos, en luces, ruidos o, misteriosas.

Actuó el grupo Hénosis, un proyecto artístico-musical, integrado por dos cantantes y tres instrumentistas, todos jóvenes, quienes derrocharon armonía y buen ritmo en sus interpretaciones.

Estuvieron presentes además Noslén González, subdirector provincial de Cultura, los artistas Annerys Cánovas y el dr. José Antonio Méndez Valencia, junto a los miembros de la Presidencia de la Uneac Leo Ernesto García Ramos y Leymen Pérez.

Como siempre en el espacio Café Mezclao hubo risas, aplausos, rifas de libros y revistas de ediciones Matanzas y esta vez hasta se vendieron bombones y café.