Proyecto Pro Agua en Matanzas: Una solución colectiva para las pérdidas

Hace unos días compartí una primera propuesta para enfrentar la crisis de agua potable en Matanzas. En aquel texto planteé la necesidad de que los vecinos me enviaran fotos y ubicaciones de los salideros en sus cuadras, para preparar un expediente ciudadano y presentarlo a las autoridades. La respuesta ha sido alentadora: varias personas ya me han hecho llegar sus testimonios, y las imágenes confirman lo que muchos sospechábamos: el agua potable se pierde literalmente en las calles y corre por los contenes.

Pero no me he quedado solo con la denuncia ciudadana. He visitado la Empresa de Acueducto municipal y conversado con su director y un especialista. Ambos respaldan la necesidad de actuar con urgencia y se identificaron con la propuesta. ¿La razón? No tienen fuerza de trabajo para enfrentar la magnitud del problema, y los recursos son limitados. Me compartieron un dato estremecedor: entre el 70 y el 80 por ciento del agua que se bombea se pierde por salideros. Ni siquiera ellos tienen la cifra exacta, pero la estimación es tan grave como real.

También conocí que en cada Consejo Popular del municipio existe un área de Comunales, y que muchas de esas plantillas no están cubiertas. De igual forma, en cada oficina comercial de Consejo Popular debería haber un técnico, pero la mayoría de esas plazas están vacantes. Es decir, la estructura existe sobre el papel, pero no sobre el terreno.

Los directivos de Acueducto se mostraron de acuerdo con la idea central que lancé: que los centros laborales cercanos a los salideros asuman su reparación. Ellos podrían aportar especialistas para dirigir los trabajos y, en la medida de sus posibilidades, facilitar algunos recursos. No se trata de improvisar, sino de organizar una alianza entre el Estado, las entidades laborales y la comunidad.

Además, supe que existe una mipyme vinculada a la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos, entidad que cuenta con presupuesto para estas labores. ¿Por qué no impulsar la creación de otras mipymes dedicadas a la reparación de salideros? Estas formas no estatales tienen capacidad de gestión y economía para enfrentar esta misión, y podrían operar en coordinación con Acueducto.

Voluntarios sí, pero con un plan

Mi propuesta sigue en pie: que cada vecino con un salidero en su cuadra me envíe foto y ubicación. Con eso sigo construyendo un expediente detallado que presentaré a las autoridades del municipio y la provincia. Pero ahora incluyo tres elementos nuevos, que surgieron a partir de las entrevistas:

1. Reparación por centros laborales cercanos, con acompañamiento técnico de Acueducto.

2. Creación de nuevas mipymes especializadas, que podrían contratarse con el presupuesto existente en Recursos Hidráulicos.

3. Cobertura de plazas de técnicos en cada oficina comercial de Consejo Popular, una tarea que la Dirección Municipal puede asumir de inmediato, aunque sea con personal rotativo.

Si en un momento Matanzas tuvo un exitoso Proyecto Pro Calles, ¿por qué no vamos a tener un Proyecto Pro Agua?

No es descabellado. Es cuestión de voluntad, organización y aprovechar los recursos humanos y materiales que ya existen en la ciudad, pero que hoy están desperdiciados.

Hago un llamado a los directivos de centros laborales, a los emprendedores que puedan constituir mipymes, a los especialistas jubilados del sector hidráulico, y sobre todo a los vecinos: sigamos documentando los salideros. Con información y alianzas, podemos pasar de la queja a la acción.

Espero que esta segunda entrega mueva más conciencias. Toda sugerencia, recurso o voluntad de sumarse es bienvenida. El agua no puede seguir escapándose entre nuestras manos.

Foto: De Archivo Radio 26