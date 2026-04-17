Reafirman compromiso revolucionario en Jovellanos

El acto incluyó reconocimientos a fundadores del Partido por su ejemplo y legado, así como homenajes a secretarios generales, cuadros y trabajadores del Comité Municipal por sus años de servicio. Darina Luzbet Sánchez evocó la histórica proclamación de Fidel en abril de 1961 y condenó el bloqueo que por más de seis décadas intenta asfixiar a Cuba.

Los jovellanenses reafirmaron con firmeza las consignas: ¡Socialismo o Muerte! ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!.

Fueron felicitados Danaysi Cabrera, Aimeè Medina y el Primer Secretario Edgar Ferrera Correa por su entrega y compromiso en el trabajo partidista.