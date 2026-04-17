Salud Pública iniciará desfile por el Primero de Mayo en Matanzas

Como reconocimiento a lo hecho por este sector para salvar vidas, elevar la calidad en la prestación de los servicios y llevar la atención sanitaria a comunidades recónditas, al Sindicato Provincial de Trabajadores de la Salud corresponderá el honor de iniciar el desfile por el Primero de Mayo en la occidental provincia de Matanzas.

“A pesar de las dificultades con recursos imprescindibles, es meritorio cómo el personal del Ministerio de la Salud (MINSAP) se sobrepone a los efectos propios del bloqueo de los Estados Unidos para buscar alternativas sin renunciar a su esencia. No todo está logrado. Todavía falta y mucho para que sean unidades modelos, como las necesita y exige el pueblo. Así todo, estamos premiando esa capacidad de lucha por el bien del paciente”, expresó en conferencia de prensa Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El dirigente sindical ponderó de manera particular la iniciativa de este sector de llevar la salud a comunidades recónditas y a colectivos laborales. “Estos festivales han aterrizado con la fuerza y bondad en sitios de municipios como Unión de Reyes y en poblados de Playa Larga y Pálpite, en la Ciénaga de Zapata, por citar los últimos ejemplos”.

Manifestó que el bloque de arrancada en la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores estará encabezada por el colectivo del hospital Comandante Faustino Pérez, referencia del MINSAP en el país, tal y como lo ha reconocido el presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que en varias ocasiones ponderó el desempeño del centro, ganador de una bandera de Proeza Laboral.

Adelantó que como ya es tradicional, el desfile tendrá el colorido de los 15 bloques representativos de esa misma cantidad de sindicatos y el último en pasar por frente a la tribuna será el de Civiles de la Defensa, acostumbrado a su masividad y despliegue de iniciativas.

El desfile está dedicado a los 65 años de la victoria en el matancero territorio de Playa Girón sobre el imperialismo yanqui, al centenario del natalicio de Fidel Castro, al 22 Congreso de la CTC y a la resiliencia del pueblo cubano.

Los acostumbrados encuentros con la historia, dirigentes sindicales, Héroes del Trabajo, el acto de condecoraciones y la inauguración de la expo Fidel y los trabajadores, son actividades previas a la fiesta del proletariado, parte de un programa donde trascienden las jornadas de trabajo productivo y limpieza y embellecimiento en centros laborales.

Matanzas recibirá el Primero de Mayo con la satisfacción de haber incluido un total de 49 colectivos con la categoría superior de Vanguardia Nacional entre los ganadores de la emulación, un resultado calificado de “excelente si tenemos en cuenta que son 14 más que los 35 del año pasado y las complejidad de una economía muy restringida por los efectos de la guerra económica de los Estados Unidos, arreciada en lo que va de este 2026”, significó Ramírez Ramírez.

La Patria se de defiende es el lema que acompaña las jornadas por el Día Internacional de los Trabajadores, otra ocasión para denunciar y pedir el cese del bloqueo durante esa marcha que tendrá lugar por la calzada General Betancourt.

Foto: De la Autora