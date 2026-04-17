Ultiman detalles de importante obra hidráulica en Matanzas

En las últimas horas se ultiman los detalles para iniciar una importante obra hidráulica que beneficiará a más de 60 mil habitantes de la ciudad de Matanzas cuando se concluya la perforación de un nuevo pozo en el sistema de abasto de Bello.

En el sitio donde comenzarán en breve los trabajos de excavación se analizó el cronograma de ejecución y los recursos necesarios para la compleja empresa que incrementará el volumen de agua a entregar con la incorporación de una nueva bomba con capacidad de 100 litros por segundos.

El equipo reforzará el abasto a la población del Consejo Popular Versalles y zona industrial. En días recientes se trasladó hasta las áreas una máquina perforada y la brigada especializada de la Empresa Nacional de Perforación UEB Centro Zona Integral Matanzas.

La complejidad de las acciones responden a las características del terreno arcilloso, para lo que se hace indispensable contar con una camisa para revestir el pozo que alcanzará una profundidad de más de 20 metros. La complejidad de las acciones responden a las características del terreno arcilloso, para lo que se hace indispensable contar con una camisa para revestir el pozo que alcanzará una profundidad de más de 20 metros.

Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, recorrieron el lugar junto a una amplia comitiva de representantes de varias entidades para constatar los pormenores de la tarea.

Las acciones incluirán un mantenimiento a las redes de energía para minimizar los efectos de los paros eléctricos.