Un septiembre MICE en Varadero

VARADERO.- Tres significativos eventos marcan la ruta del turismo en el principal balneario cubano en el mes de septiembre, consagrándose este destino como auténtica plaza de Congresos, Eventos, Convenciones e Incentivos, MICE, por sus siglas en inglés.

Como otras veces he manifestado, el crecimiento de la modalidad no es casual, porque, sobre todas las cosas, integra una nítida postura del Ministerio de Turismo en la provincia de Matanzas a favor de la diversificación de las ofertas en Varadero, ya no exclusivo de sol y playa.

Ello es conveniente por entroncar con las tendencias mundiales. Se dice que el turismo MICE experimenta una sólida recuperación, superando las expectativas y mostrando un ritmo de crecimiento positivo, algo que sin dudas contribuiría también a las pretensiones de recuperar cifras de llegadas de visitantes parecidas al 2019, antes de la pandemia que posteriormente afectó a la industria de los viajes.

En el Centro de Convenciones Plaza América, la XIV cita del Festival Internacional Varadero Gourmet 2024, que del 11 al 13 reunió a empresarios y profesionales de la gastronomía y la enología.

Como si fuera poco, acaba de concluir la III Travesía Internacional Aguas Abiertas Gran Retto de México, certamen concluido este 15 de septiembre, con la participación de más de 400 nadadores, y un crecimiento notable en la organización.

“Las condiciones de este mar son las ideales para Aguas Abiertas. He estado en muchas playas del mundo, pero Varadero es la mejor, es mi favorita”, declaró hace un tiempo a esta web Luis Mario Villarreal, director general de Gran Retto.

La Fiesta de Solteros volvió a alojarse en el hotel Meliá Las Antillas, ahora del 15 al 22 de este mes, para socializar auténticas experiencias en una instalación reinventada en lo cotidiano para ofrecer las mejores pernoctaciones.

“La actividad MICE es una excelente oportunidad para la plena recuperación del turismo, al producir un alto movimiento de personas, generar un impacto económico muy alto, con gasto medio por turista mayor que en el caso del turismo de ocio”, reconoció Ibia Betancourt, subdelegada del Ministerio de Turismo en Matanzas.

A la variante MICE se suman grupos de ocio de turoperadores, circuitos y mayoristas, entre otros, claves también porque reconocidos expertos han dicho que anticipan la demanda y aportan ingresos adicionales a los establecimientos, en forma de alquiler de espacios, servicios de Alimentos y Bebidas, entre otros.