WhatsApp lanza el verificador de enlaces: ¿Qué es y para qué sirve?

WhatsApp continúa lanzando novedades en su plataforma y esta vez sorprende a sus usuarios con una herramienta sencilla pero efectiva para mejorar la seguridad.

La app, en su última actualización estable y global, ha implementado un verificador de enlaces que ayuda a identificar posibles comportamientos extraños o intentos de fraude.

La función, aunque útil, no está ubicada en un lugar obvio, y muchos podrían no encontrarla si no conocen su existencia.

Se trata de una lupa para verificar enlaces que no se encuentra en la interfaz principal. Esta nueva lupa no busca contactos o mensajes, sino que permite evaluar la confiabilidad de cualquier link que se reciba en una conversación o grupo, proporcionando información detallada sobre su origen.