Afectada distribución de leche en la provincia

Más de once mil niños en la provincia de Matanzas están afectados hoy por los problemas en la calidad de la leche, como consecuencia del contexto electroenergético nacional.

Sobre las causas y la estrategia para revertir esta situación, Eddy Hernández, director de la Empresa provincial de Productos Lácteos, declaró que han sido afectados en estos días porque no existe el fluido eléctrico necesario para que la leche se enfríe en la red de acopio, es decir, en los termos donde se deposita la leche para que pueda ser conducida a la fábrica y llegue en las condiciones óptimas o necesarias para su proceso de pasteurización y posterior distribución.

«Al no tener el frío necesario, no contar con este requerido proceso tecnológico en sus inicios, ella va sufriendo una transformación y se acidifica, aumenta los niveles de ácido en la leche y produce que, cuando llega a nuestra industria ya llega en condiciones no aptas para el consumo, es lo que ha pasado en estos días».

Hoy existen en la provincia once mil 269 niños afectados, principalmente en Colón, Cárdenas y Matanzas, según el directivo.

» La estrategia que trazamos en este momento es incorporar los carros en los termos de inicio y echar la leche que a nuestro criterio ya reúne los requisitos indispensables para ser distribuida y no tenga que ser introducida en los termos para que, si ellos no cuentan con las condiciones energéticas necesarias, pueda ser recuperada lo más rápido posible en la industria y pueda ser distribuida».

Hay una ruta de Peñas Altas que ayer no recibió la leche completa por no tener los volúmenes necesarios.

«Quiero decirles de antemano que lo que estamos es rotando la afectación, es decir, que la ruta que se sintió afectada hoy, mañana es la primera que sale», añadió el director provincial.

De acuerdo con la información brindada el país no cuenta en estos momentos con leche en polvo para sustituir la afectación.

» Teníamos una reserva de media tonelada de leche en polvo y consultamos con el Consejo de Defensa provincial para ayer distribuirla a los barrios o las rutas nuestras que habían sufrido más afectación de cinco días seguidos».