Declaración del XVIII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa

En el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos reunimos en París cubanas y cubanos residentes en Europa para reafirmar el compromiso con la Patria, la soberanía nacional y la defensa de la Revolución.

Inspirados en la historia de lucha de nuestro pueblo y en el legado de quienes le dedicaron su vida, ratificamos que la distancia no debilita nuestras raíces ni el amor por la tierra que nos vio nacer.

Declaramos que Cuba no constituye una amenaza para ningún país del mundo, ¡el bloqueo sí! ¡Somos una nación de paz! Rechazamos el recrudecimiento de la política genocida del gobierno estadounidense, dirigida a asfixiar y someter al pueblo cubano.

Defendemos el derecho irrenunciable a decidir nuestro propio destino, sin bloqueos ni imposiciones externas.

Exigimos a Estados Unidos el levantamiento del reforzado bloqueo económico, comercial y financiero y del cerco petrolero del cual somos víctimas desde inicios de año, así como la inmediata exclusión de Cuba de la ilegal Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Hacemos un llamado a los gobiernos y pueblos del mundo, en especial a los europeos, para que voten a favor de la resolución que se presentará el próximo 28 de octubre en Naciones Unidas, que reclama el fin de esta cruel política.

Expresamos nuestro apoyo a las transformaciones impulsadas por el Gobierno cubano, orientadas a desatar las potencialidades de la economía, en la búsqueda de una sociedad próspera y sostenible, sin renunciar al carácter socialista de la Revolución.

¡El amor por Cuba no se puede bloquear! Pese a las presiones y restricciones impuestas por Estados Unidos, continuaremos enviando medicamentos, alimentos y otros recursos a nuestras familias.

Asimismo, trasladamos nuestro interés de participar activamente en el desarrollo económico y social de nuestras comunidades, mediante acciones concretas en beneficio de todos.

Expresamos nuestro respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz frente a las maniobras promovidas desde Miami, y rechazamos las campañas de descrédito contra Cuba y sus dirigentes.

Quienes residimos en Europa somos dignos defensores de nuestra nación. Orgullosos de nuestras raíces, reivindicamos nuestro derecho a defender a Cuba desde los países donde vivimos.

No renunciaremos a nuestra historia ni aceptaremos que se nos utilice como instrumento de confrontación contra nuestra nación.

Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la coordinación entre las asociaciones de cubanos en Europa, ampliar las iniciativas solidarias y transmitir nuestra identidad a las nuevas generaciones.

En este año de especial significado, nos guía la convicción de que defender la unidad es el único camino para salvar la patria. En ese espíritu de compromiso y hermandad, convocamos al XIX Encuentro de Cubanos Residentes en Europa, que se celebrará en Suiza en 2027.

(Cubaminrex)