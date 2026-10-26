La necesaria «Luz de dos tiempos» (+fotos)

La artesana matancera María del Carmen García Torres inauguró en la galería provincial de Arte Pedro Esquerré de Matanzas su exposición personal «Luz de dos tiempos», muestra que se apoya en la memoria del ayer para reconstruir el presente.

Esta diseñadora, mejor conocida en el ámbito artístico por el seudónimo de Mary C, desarrolló una colección de vestuarios donde la renovación de las piezas desde la sensibilidad contemporánea, resultó el gancho de dicha exhibición.

Elegantes vestidos con tejido de algodón de colores blanco y negro en representación de la pureza de épocas pasadas y la delicadeza de la moda actual, fueron portados por modelos de la academia que dirige la maestra, así como por muchachos de su colega Alexis Plasencia.

Ambos artistas cuidaron durante la pasarela la contraposición de los dos colores con el agrego de elementos de tejido a crochet que complementaron este contraste visual.

La cita vespertina que estuvo acompañada por importantes personalidades de la provincia y una representación del pueblo, contó además con números musicales de jóvenes que propiciaron una ambientación acorde a la exquisitez de los trabajos presentados.

La autora de la muestra explicó que la inspiración de la misma se basó en otra obra suya titulada «Trasluz», la cual dio a conocer en el 325 aniversario de la ciudad de Matanzas, y que tardó varios meses en concretar.

Esta importante referente de la moda nacional y miembro de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, presume de una larga trayectoria en el mundo del textil con creaciones artesanales glamurosas y con interesantes contextos.

Dicha exposición que combina el tiempo de la tradición y el de la invención convirtiendo la unión en luz, formó parte del recién culminado programa por la Jornada de la Cultura Cubana.