Implementan transformaciones económicas y sociales en Materias Primas

La Empresa de Recuperación de Materias Primas de Matanzas valora de manera positiva la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el país, según destacó su director, César Mijail Góngora Aldaya.

El directivo señaló que estas medidas «han venido para bien en el contexto actual que hoy estamos viviendo», aunque precisó que por sí solas no resolverán todos los problemas existentes, pues requieren de un grupo de decretos y resoluciones complementarias para su materialización.

Góngora Aldaya explicó que el Decreto 120 establece la creación de las nuevas formas de gestión estatal y aclaró que en el caso de esta entidad se mantendrá ciento por ciento estatal sin incursionar en formas de gestión privada.

Esta transformación permitirá una gestión integral de la recuperación, acopio, procesamiento y comercialización de los residuos sólidos reciclados lo que representa un salto positivo en el sistema de trabajo de la organización.

La empresa cuenta con un comité de transformación que sesiona semanalmente, mientras la alta dirección del grupo empresarial da seguimiento cada semana a la ejecución de las proyecciones trazadas.

Al respecto, el director anunció que «dentro de no pocos meses estaremos trabajando de una forma diferente para obtener resultados diferentes», en aras de satisfacer las necesidades de todos los trabajadores.

Finalmente, Góngora Aldaya subrayó que la evaluación fundamental de este proceso es que los resultados se reviertan en el salario de los trabajadores, premisa que guía el accionar de la entidad en el contexto de las transformaciones económicas que vive el país.

Foto: TV Yumurí