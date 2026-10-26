Cocodrilos caen ante Villa Clara en el Victoria de Girón

Los Cocodrilos de Matanzas perdieron este domingo en su estadio ante los Leopardos de Villa Clara, 15 carreras por siete, en la 65 Serie Nacional.

Los locales conectaron 11 hits, con Andrys Pérez de 5-4 (dos dobles, dos impulsadas y dos anotadas) y Eduardo Blanco de 5-3 con tres anotadas. José Prens aportó un triple y dos impulsadas, y Brayan Peña, un doble y dos remolcadas.

En el box, Jean Carlos Lorenzo abrió y cargó con cuatro limpias en 2.1 entradas. Brian Cedeño trabajó 4.2 innings, y la derrota quedó para Armando Dueñas en relevo. Luis M. Hernández cerró con tres limpias permitidas.

Pese al revés, los pupilos de Armando Ferrer tienen balance de 11-7 y siguen en el segundo puesto de la zona occidental.