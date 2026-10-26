26 de octubre de 2026

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Lauros internacionales para el cantante y compositor Alfonsito Llorens

26 de octubre de 2026 María Elena Bayón Mayor

De nuevo al popular cantante matancero Alfonso Llorens Bermúdez se le confirieron lauros internacionales por sus dotes vocales y de compositor.

Esta vez fueron otorgados por la organización de Festivales Europeos de la Música y su presidente Guillermo Albelo.
Para conocer detalles, entrevistamos al también vicepresidente de la UNEAC yumurina:

«Uno se estimula mucho al comprobar que nuestro trabajo no pasa desapercibido; se alcanza una valoración del universo internacional, en tiempos en que es difícil insertarse.

“Existe un comercio musical y  mecanismos que para Cuba son complicados, y entonces verse incluido en un Premio europeo de esta índole, sin dudas, es un gran estímulo a mi edad, porque ya no soy joven, soy bastante maduro.

«Me resultó agradable e inesperado, el ser estar en la selección de artistas laureados en los últimos festivales que convoca está organización europea.

«Había obtenido diversas distinciones durante esta década y al ser evaluado, quedé elegido como Mejor Intérprete de Habla Hispana y Segundo Premio en Composición también en Habla Hispana, pues se analizan diversas categorías».

Con una extensa carrera, que adiciona su cualidad de director artístico en eventos nacionales e internaciones, Alfonsito Llorens continúa cosechando éxitos y prepara su participación en escenarios mexicanos en fecha próxima.

«¡Viva la música cubana!», expresó finalmente.

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