Lauros internacionales para el cantante y compositor Alfonsito Llorens

De nuevo al popular cantante matancero Alfonso Llorens Bermúdez se le confirieron lauros internacionales por sus dotes vocales y de compositor.

Esta vez fueron otorgados por la organización de Festivales Europeos de la Música y su presidente Guillermo Albelo.

Para conocer detalles, entrevistamos al también vicepresidente de la UNEAC yumurina:

«Uno se estimula mucho al comprobar que nuestro trabajo no pasa desapercibido; se alcanza una valoración del universo internacional, en tiempos en que es difícil insertarse.

“Existe un comercio musical y mecanismos que para Cuba son complicados, y entonces verse incluido en un Premio europeo de esta índole, sin dudas, es un gran estímulo a mi edad, porque ya no soy joven, soy bastante maduro.

«Me resultó agradable e inesperado, el ser estar en la selección de artistas laureados en los últimos festivales que convoca está organización europea.

«Había obtenido diversas distinciones durante esta década y al ser evaluado, quedé elegido como Mejor Intérprete de Habla Hispana y Segundo Premio en Composición también en Habla Hispana, pues se analizan diversas categorías».

Con una extensa carrera, que adiciona su cualidad de director artístico en eventos nacionales e internaciones, Alfonsito Llorens continúa cosechando éxitos y prepara su participación en escenarios mexicanos en fecha próxima.

«¡Viva la música cubana!», expresó finalmente.