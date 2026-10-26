26 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Habilidades clave en Derecho Empresarial

26 de octubre de 2026 Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres

Un profesional con enfoque en Derecho Empresarial necesita interpretar normas, evaluar riesgos y comunicar soluciones jurídicas en lenguaje de negocio.

No basta con conocer la ley; también debe entender cómo se toman decisiones dentro de una organización.

Las habilidades más importantes incluyen el análisis jurídico aplicado, capacidad para interpretar leyes, contratos y documentos corporativos en situaciones reales.

También la prevención de riesgos, identificación de posibles incumplimientos antes de que generen sanciones o conflictos; la negociación contractual que tiene en cuenta el diseño, revisión y negociación de acuerdos con clientes, proveedores, socios o aliados y la visión de negocio, una comprensión de objetivos comerciales, financieros y operativos para proponer soluciones viables.

Entre las habilidades para el análisis jurídico de igual manera se debe tener ética profesional, toma de decisiones con responsabilidad, confidencialidad e integridad y la comunicación ejecutiva con una explicación clara de implicaciones legales a perfiles no jurídicos.

Estas competencias son útiles en despachos, áreas legales internas, consultorías, instituciones financieras, empresas familiares, corporativos, organismos públicos y emprendimientos.

El Derecho Empresarial se cruza con múltiples sectores porque toda actividad económica formal requiere reglas claras

Autor

Más entradas

Cuba extiende el horario de verano hasta noviembre de 2027

25 de octubre de 2026 Redacción Radio26

ReciclArte acerca a los niños a la historia y el patrimonio de Matanzas

24 de octubre de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

Cierran en Jovellanos ejercicio de prevención contra las drogas

24 de octubre de 2026 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *