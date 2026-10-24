25 de octubre de 2026

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ReciclArte acerca a los niños a la historia y el patrimonio de Matanzas

24 de octubre de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

El proyecto artístico ReciclArte promueve la educación artística infantil mediante el aprovechamiento de materiales reciclables y el acercamiento a la cultura.


Desde su creación en agosto de 2023, el taller combina la enseñanza de las artes plásticas con una estética que incorpora elementos reutilizados, como el papel periódico, en sus obras y exposiciones.

Isabel Durán, una de las maestras del taller, explicó que los niños han transitado por diferentes etapas de aprendizaje, desde el dibujo y el modelado con arcilla hasta técnicas como el papel maché.

La formación avanza de acuerdo con las edades y habilidades de los participantes, algunos de los cuales integran el proyecto desde sus inicios y ya desarrollan trabajos de mayor complejidad.

En esta ocasión los pequeños creadores encontraron inspiración en el Archivo Histórico Provincial de Matanzas para realizar dibujos a partir de imágenes vinculadas con la institución.

La experiencia les permitió conocer la importancia de este centro en la conservación de documentos y testimonios relacionados con la historia y las tradiciones de la ciudad.

Más allá del aprendizaje técnico, ReciclArte busca fomentar en los niños el respeto por el patrimonio y la comprensión de que las obras, los documentos y otras expresiones culturales necesitan ser preservados para las futuras generaciones.

Con iniciativas como esta el proyecto une creación artística, reciclaje y educación patrimonial, al tiempo que ofrece a los más pequeños herramientas para desarrollar sus capacidades creativas y fortalecer sus vínculos con la identidad cultural matancera.

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