Cuidar desde el inicio: ciencia y compromiso con la rehabilitación neonatal (audio)

Con la adquisición de nuevas herramientas para ofrecer una atención integral y especializada a los recién nacidos que presenten alteraciones del desarrollo, dificultades motoras o neurológicas o prematuridad concluyó el Primer Simposio de Rehabilitación Neonatal Intensiva, en el Hospital provincial Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane, de Matanzas.

En la cita se actualizaron los procederes para la rehabilitación neonatal, dijo a la radio la jefa del Grupo provincial de Medicina Física y Rehabilitación, Jayne Peñate Brito.